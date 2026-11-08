Maharajganj News: सड़क हादसे में अधेड़ गंभीर, जिला अस्पताल रेफर

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परिजन का आरोप है कि घायल को ले जाने के लिए 108 नंबर पर कई बार फोन किया गया लेकिन काफी देर तक सरकारी एंबुलेंस नहीं पहुंची। इसके बाद परिजन ने टेंपो की व्यवस्था की। इसी बीच निजी एंबुलेंस भी सीएचसी पहुंच गई और घायल को उसमें शिफ्ट करने लगे। तभी सरकारी एंबुलेंस भी पहुंच गई। चालक और अटेंडेंट ने मरीज को अपनी गाड़ी में ले जाने का प्रयास किया लेकिन परिजन निजी एंबुलेंस से ही उन्हें गोरखपुर के निजी अस्पताल लेकर चले गए।थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि घायल का इलाज चल रहा है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।