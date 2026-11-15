Maharajganj News: छठ पूजा पर आज से दो दिन नगर में भारी वाहनों की नो-एंट्री

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इसके तहत 15 और 16 नवंबर को निर्धारित समय में नो-इंट्री व्यवस्था लागू रहेगी। इस दौरान चार स्थानों पर बैरियर लगाकर वाहनों को रोका जाएगा और वैकल्पिक मार्गों से निकाला जाएगा।पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि 15 को सुबह 10 से रात नौ बजे तक नगर क्षेत्र में भारी और कॉमर्शियल वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह 16 को सुबह तीन से सुबह 10 बजे तक नो-इंट्री लागू रहेगी। छठ पूजा के दौरान घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।यातायात नियंत्रण के लिए सिंदुरिया, शिकारपुर, झंझनपुर और पकड़ी चौकी पर नो-इंट्री पॉइंट बनाए गए हैं। यहां पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। प्रतिबंधित समय में आने वाले भारी वाहनों को इन पॉइंटों पर रोककर जरूरत के अनुसार दूसरे रास्तों से भेजा जाएगा। आपातकालीन सेवाओं को छूट प्रदान की गई है।