Maharajganj News: थाना समाधान दिवस में पहुंचे 47 फरियादी, पांच शिकायतों का मौके पर निस्तारण

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पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देश पर आयोजित समाधान दिवस में क्षेत्राधिकारियों ने अपने-अपने सर्किल के थानों पर पहुंचकर जनसुनवाई की। थाना प्रभारियों ने भी शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान का भरोसा दिलाया। अधिकारियों ने भूमि विवाद से संबंधित मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित करने पर जोर दिया।एसपी ने निर्देश दिया कि भूमि विवाद के मामलों में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर जाकर दोनों पक्षों की मौजूदगी में निष्पक्ष कार्रवाई करे। इससे शिकायतकर्ताओं को समाधान के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने थाना स्तर, आईजीआरएस और अन्य माध्यमों से प्राप्त भूमि संबंधी शिकायतों को समाधान दिवस रजिस्टर में दर्ज करने, दोनों पक्षों को बुलाने और नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा।नौतनवा। थाना सभागार में आयोजित समाधान दिवस में सीओ बसंत सिंह और नायब तहसीलदार सुदेव पटेल ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान पारिवारिक विवाद से संबंधित एक मामला आया, जिसका दोनों पक्षों की सहमति से मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया। अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया कि शिकायत लेकर आने वाले फरियादियों से शालीनता से पेश आएं और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनें।