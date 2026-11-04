फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   The district secured the first position in the state-level rankings for October.

Maharajganj News: आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में महराजगंज पुलिस प्रदेश में अव्वल

Wed, 04 Nov 2026 02:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:38 AM IST
विज्ञापन
The district secured the first position in the state-level rankings for October.
महराजगंज। जनशिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में महराजगंज पुलिस ने प्रदेश में अपनी बेहतर कार्यप्रणाली का प्रदर्शन किया है। अक्तूबर-2026 की प्रदेश स्तरीय आईजीआरएस रैंकिंग में जिले की पुलिस ने प्रथम स्थान हासिल किया है।
विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि निस्तारण की नियमित निगरानी और समीक्षा की जा रही है। शासन की ओर से संचालित समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता, समयबद्धता और शिकायतकर्ता की संतुष्टि समेत विभिन्न मानकों के आधार पर रैंकिंग निर्धारित की जाती है।
विज्ञापन

एसपी ने बताया कि अक्तूबर माह के मूल्यांकन में महराजगंज पुलिस ने इन सभी मानकों पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके लिए थाना स्तर से लेकर जिला स्तर तक शिकायतों की लगातार निगरानी की गई। अधिकारियों की ओर से प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उसके निस्तारण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया। इस उपलब्धि को शिकायतों के समयबद्ध और संतोषजनक निस्तारण का परिणाम माना जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed