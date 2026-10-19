Maharajganj News: विजयदशमी पर आरएसएस ने किया पथ संचलन, पुष्पवर्षा से हुआ स्वागत

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रविवार की दोपहर कार्यक्रम में सिद्धार्थनगर के विभाग प्रचारक राजीव नयन मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। पथ संचलन की शुरुआत सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय, सोनौली से हुई। यहां से स्वयंसेवक कतारबद्ध होकर एसएसबी रोड की ओर बढ़े। संचलन भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में नो मेंस लैंड के पास से होते हुए रामजानकी मंदिर चौक पहुंचा। इसके बाद निर्धारित मार्ग से गुजरते हुए पुनः सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय परिसर में पहुंचकर संपन्न हुआ।पथ संचलन में स्वयंसेवकों की अनुशासित भागीदारी और एकरूपता देखने को मिली। मार्ग में लोगों ने उत्साह के साथ उनका अभिनंदन किया। इस दौरान सीओ नौतनवा बसन्त कुमार सिंह, कोतवाल सोनौली विशाल शुक्ला, जिला प्रचारक राहुल, नगर कार्यवाह गुरु मद्देशिया, खंड कार्यवाह सुरेश विश्वकर्मा, नगर प्रसार प्रमुख धीरज मद्देशिया, सुधारक जायसवाल आदि मौजूद रहे।