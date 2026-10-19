फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   The declining purchasing power of customers and the growing trend of online shopping have also slowed down the pace of business.

Maharajganj News: बाढ़-भूस्खलन से फीका पड़ा सोनौली में त्योहार पर कारोबार, नेपाली ग्राहक घटेर

Mon, 19 Oct 2026 02:52 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:52 AM IST
विज्ञापन
The declining purchasing power of customers and the growing trend of online shopping have also slowed down the pace of business.
सोनौली। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन की मार सोनौली के दशहरा कारोबार पर भी पड़ी है। त्योहार पर नेपाली ग्राहकों से गुलजार रहने वाले बाजार में इस बार अपेक्षित भीड़ नहीं दिखी। बेलहिया, भैरहवा, लुंबिनी, बुटवल, पोखरा और नारायणघाट तक से खरीदारी करने आने वाले ग्राहकों की संख्या घटने से व्यापारियों को निराशा हाथ लगी है।
विज्ञापन

दशहरा पर सोनौली के बाजार में कपड़े, जूते और घरेलू सामान की खरीदारी के लिए नेपाली ग्राहकों की भीड़ उमड़ती थी। इस बार नेपाल में बाढ़-भूस्खलन से आवागमन प्रभावित होने के कारण दूर-दराज के खरीदार कम पहुंचे। वहीं, ग्राहकों की घटती क्रय शक्ति और ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन ने भी कारोबार की रफ्तार धीमी कर दी है।
विज्ञापन

व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष बबलू सिंह ने कहा कि सोनौली के बाजार में नेपाल के दूर-दराज के शहरों से ग्राहक खरीदारी करने आते थे। बाढ़ और भूस्खलन से पैदा हुई दुश्वारियों ने इस बार दशहरा की रौनक फीकी कर दी। ग्राहकों की कम आमद का असर सीधे कारोबार पर पड़ा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सोनौली व्यापार मंडल अध्यक्ष सुभाष जायसवाल ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद से लोगों की आमदनी और खर्च करने की क्षमता प्रभावित हुई है। पहले त्योहारों पर लोग खुलकर खरीदारी करते थे। सीमा पर कस्टम जांच की सख्ती व ऑनलाइन कारोबार भी बिक्री को प्रभावित कर रहे हैं।ल
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed