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बाजार में बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं की जरूरत के हिसाब से हल्के से लेकर मोटे कंबलों की विभिन्न रेंज मौजूद हैं। वहीं, रजाइयों में भी हल्की, भारी और आकर्षक डिजाइन वाली रजाइयां ग्राहकों को पसंद आ रही हैं। लोग अपनी जरूरत और बजट के अनुसार गर्म बिस्तरों की खरीदारी कर रहे हैं। खासकर बुजुर्गों और छोटे बच्चों के लिए अधिक गर्माहट देने वाले कंबलों की मांग देखी जा रही है।जिला परिषद मार्केट के पास स्थित दुकानदार आकाश अग्रवाल ने बताया कि ठंड को देखते हुए 500 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक के हल्के और मोटे कंबल मंगाए गए हैं। ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग डिजाइन और गुणवत्ता के उत्पादों का स्टॉक रखा गया है।उन्होंने बताया कि अभी ठंड की शुरुआत है लेकिन सुबह और शाम तापमान में गिरावट के कारण खरीदारी बढ़ने लगी है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने के साथ कंबल व रजाइयों की बिक्री में और तेजी आएगी। इसके लिए दुकानदार पहले से ही पर्याप्त स्टॉक रखने की तैयारी कर रहे हैं।