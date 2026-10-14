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Maharajganj News: मीटर किसी और के नाम से, लगा दिया किसी और के घर

Wed, 14 Oct 2026 02:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:14 AM IST
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The consumer lodged a complaint against the electricity department employees on the public grievance redressal portal.
अड्डा बाजार। पैसिया उर्फ कोनघुसरी के एक उपभोक्ता ने मंगलवार को जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से अड्डा हाइडिल कर्मचारियों और व एक इंजीनियर के खिलाफ शिकायत की है। आरोप है कि मीटर दूसरे के नाम से था और उनके घर लगा दिया गया।
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संजय पांडेय ने आरोप लगाया है कि मई महीने में उनके घर पर बिजली कर्मचारियों ने मीटर लगाया। बिल निकलने पर जानकारी हुई कि वह मीटर उनके नाम से नहीं है। बिजली कर्मचारियों ने भूलवश दूसरे का मीटर उनके घर पर लगा दिया है। बदलने के लिए कई बार आग्रह किया लेकिन टालमटोल होता रहा।
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आरोप है कि मंगलवार को अभियंता कर्मचारियों के साथ चेकिंग के दौरान उनके घर पहुंचे और बिल जमा करने को कहा। जवाब में बगैर मीटर बदले दूसरे के नाम का बिल भरने से मना करने पर टीम के लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। आरोप है कि उन्होंने वीडियो बनाने लगे तो मोबाइल छीनकर ले गए।
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संबंधित अभियंता ने आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि बकाया के कारण बिजली काटने पर झूठा आरोप मढ़ा जा रहा है। यदि विभागीय कर्मचारी से कोई गलती है तो शिकायत की कॉपी उन्हें मिलनी चाहिए। शिकायत का समाधान किया जाएगा।
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