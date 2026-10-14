फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   The CDO directed that construction works for which physical targets have been achieved be immediately handed over to the concerned department.

Maharajganj News: अधूरे निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरे करने के निर्देश

Wed, 14 Oct 2026 02:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:24 AM IST
विज्ञापन
The CDO directed that construction works for which physical targets have been achieved be immediately handed over to the concerned department.
महराजगंज। 13 अक्तूबर 2026 को मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। यह बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित की गई थी।
विज्ञापन

सीडीओ ने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के अभियंताओं और अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने को कहा। जिन कार्यों को जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में पूरा किया जाना था, वे अधूरे रह गए थे। महेंद्र कुमार सिंह ने ऐसे सभी कार्यों को दिसंबर माह तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करना संभव न हो। तो उसकी समयसीमा बढ़वाने की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
विज्ञापन

सीडीओ ने निर्देश दिया कि जिन निर्माण कार्यों का भौतिक लक्ष्य पूरा हो चुका है उन्हें तत्काल संबंधित विभाग को हस्तांतरित किया जाए। उन्होंने निर्माण परियोजनाओं की गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही, कार्यों की समयबद्धता बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

बैठक में अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी आर.के. मिश्रा, डीएसएसटीओ निरंकार और एसीएमओ डॉ राजेश द्विवेदी उपस्थित रहे। विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के अभियंता एवं संबंधित अधिकारीगण भी मौजूद थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed