Maharajganj News: अधूरे निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरे करने के निर्देश

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सीडीओ ने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के अभियंताओं और अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने को कहा। जिन कार्यों को जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में पूरा किया जाना था, वे अधूरे रह गए थे। महेंद्र कुमार सिंह ने ऐसे सभी कार्यों को दिसंबर माह तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करना संभव न हो। तो उसकी समयसीमा बढ़वाने की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।सीडीओ ने निर्देश दिया कि जिन निर्माण कार्यों का भौतिक लक्ष्य पूरा हो चुका है उन्हें तत्काल संबंधित विभाग को हस्तांतरित किया जाए। उन्होंने निर्माण परियोजनाओं की गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही, कार्यों की समयबद्धता बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए।बैठक में अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी आर.के. मिश्रा, डीएसएसटीओ निरंकार और एसीएमओ डॉ राजेश द्विवेदी उपस्थित रहे। विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के अभियंता एवं संबंधित अधिकारीगण भी मौजूद थे।