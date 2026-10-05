Maharajganj News: बिजली के टूटे खंभे बने मुसीबत, करंट से युवक की जा चुकी है जान
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Mon, 05 Oct 2026 02:15 AM IST
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महराजगंज। पनियरा क्षेत्र में जर्जर बिजली के खंभे और टूटे तार लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। तीन अक्तूबर को मुजुरी विद्युत उपकेंद्र के ग्राम देवपुर बनिया टोले पर विद्युत स्पर्शाघात से हुई सुधीर की मौत के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।
मृतक सुधीर के चाचा धर्मेंद्र के मुताबिक, घटना स्थल के पास आंधी-पानी के दौरान दो एलटी ग्रेड खंभे टूट गए थे। इससे केबल जमीन पर आ गया, उसमें दौड़ रहे करंट से सुधीर की मौत हो गई। घटना के बाद भी केबल वहीं पड़ा है।
अवर अभियंता राकेश कुमार ने बताया कि अधिक खंभे और ट्रांसफार्मर गिरने वाले स्थानों पर प्राथमिकता से काम कराया जा रहा है। रानीपुर में आठ, मुजुरी में चार, बैंदा करमहवा में दो और मोहद्दीनपुर में दो खंभे टूटे थे, जिन्हें दुरुस्त कर दिया गया है। सतगुरु में एक व देवीपुर में दो खंभे लगना बाकी है।
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मृतक सुधीर के चाचा धर्मेंद्र के मुताबिक, घटना स्थल के पास आंधी-पानी के दौरान दो एलटी ग्रेड खंभे टूट गए थे। इससे केबल जमीन पर आ गया, उसमें दौड़ रहे करंट से सुधीर की मौत हो गई। घटना के बाद भी केबल वहीं पड़ा है।
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अवर अभियंता राकेश कुमार ने बताया कि अधिक खंभे और ट्रांसफार्मर गिरने वाले स्थानों पर प्राथमिकता से काम कराया जा रहा है। रानीपुर में आठ, मुजुरी में चार, बैंदा करमहवा में दो और मोहद्दीनपुर में दो खंभे टूटे थे, जिन्हें दुरुस्त कर दिया गया है। सतगुरु में एक व देवीपुर में दो खंभे लगना बाकी है।
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