Maharajganj News: बिजली के टूटे खंभे बने मुसीबत, करंट से युवक की जा चुकी है जान

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मृतक सुधीर के चाचा धर्मेंद्र के मुताबिक, घटना स्थल के पास आंधी-पानी के दौरान दो एलटी ग्रेड खंभे टूट गए थे। इससे केबल जमीन पर आ गया, उसमें दौड़ रहे करंट से सुधीर की मौत हो गई। घटना के बाद भी केबल वहीं पड़ा है।अवर अभियंता राकेश कुमार ने बताया कि अधिक खंभे और ट्रांसफार्मर गिरने वाले स्थानों पर प्राथमिकता से काम कराया जा रहा है। रानीपुर में आठ, मुजुरी में चार, बैंदा करमहवा में दो और मोहद्दीनपुर में दो खंभे टूटे थे, जिन्हें दुरुस्त कर दिया गया है। सतगुरु में एक व देवीपुर में दो खंभे लगना बाकी है।