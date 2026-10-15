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Maharajganj News: उपस्थिति सत्यापन के बाद मिलेगा संविदा कर्मियों का मानदेय

Thu, 15 Oct 2026 02:35 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:35 AM IST
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The administration has issued instructions to officials in all districts.
महराजगंज। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यरत संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को अब उपस्थिति सत्यापन के बाद ही मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए शासन ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश जारी किया है।
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की निदेशक डॉ. पिंकी जोवल की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की उपस्थिति का सत्यापन प्रत्येक माह की 23 तारीख तक किया जाए। कर्मचारियों की प्रमाणित उपस्थिति के आधार पर ही एनएचएम स्पर्श पोर्टल पर विवरण अपलोड किया जाए। यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित समय के भीतर पूरी हो।
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डिप्टी सीएमओ डॉ. राजेश द्विवेदी ने बताया कि शासन से इस संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। उपस्थिति का सत्यापन होने के बाद ही संविदा कर्मियों को मानदेय दिया जाएगा। शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा, ताकि भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पूरी हो सके। डीडीओ पोर्टल पर भुगतान की तिथि निर्धारित करने की व्यवस्था भी की गई है। संबंधित अधिकारियों को वर्तमान माह के अंतिम कार्यदिवस तक या निर्धारित समयसीमा से पहले टोकन ई-साइन करने के बाद अगले माह की पहली तारीख को भुगतान की तिथि निर्धारित करनी होगी। इससे कर्मचारियों को समय से मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
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