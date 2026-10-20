Maharajganj News: बाइक की टक्कर से साइकिल सवार की मौत

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क्षेत्र के पिपरपाती तिवारी निवासी सहरे आलम रविवार को बरियारपुर टोला बगहिया से काम कर साइकिल से घर लौट रहे थे। शाम करीब पांच बजे बरियारपुर के पास सड़क पर एक मोटरसाइकिल सवार ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें उपचार के लिए सदर अस्पताल ले गए।वहां के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज ले जाते समय रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजन के सुपुर्द कर दिया गया। तहरीर मिलने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।