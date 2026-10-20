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Maharajganj News: बाइक की टक्कर से साइकिल सवार की मौत

Tue, 20 Oct 2026 02:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:46 AM IST
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The accident occurred near Bariyarpur village, within the jurisdiction of Bhitauli police station.
भिटौली। भिटौली थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव के पास रविवार शाम बाइक की टक्कर से साइकिल सवार 40 वर्षीय सहरे आलम की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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क्षेत्र के पिपरपाती तिवारी निवासी सहरे आलम रविवार को बरियारपुर टोला बगहिया से काम कर साइकिल से घर लौट रहे थे। शाम करीब पांच बजे बरियारपुर के पास सड़क पर एक मोटरसाइकिल सवार ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें उपचार के लिए सदर अस्पताल ले गए।
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वहां के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज ले जाते समय रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजन के सुपुर्द कर दिया गया। तहरीर मिलने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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