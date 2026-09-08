Maharajganj News: दो बाइकों की टक्कर में किशोर का पैर क्षतिग्रस्त होकर हुआ अलग

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हादसे का आरोपी दूसरा बाइक सवार मौके से भाग गयानिचलौल। निचलौल-सिसवा मार्ग पर खम्हौरा पेट्रोल पंप के पास सोमवार दोपहर दो बाइकों की आमने-सामने से टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक पर सवार भोला (17) का पैर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होकर अलग हो गया। उसे एंबुलेंस से सीएचसी निचलौल पहुंचाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।जानकारी के अनुसार ग्रामसभा ओड़वलिया निवासी भोला पुत्र रामकैलाश (17) अपने गांव के आर्यन पुत्र रामकिशुन (16) के साथ बाइक से किसी काम से सिसवा बाजार जा रहा था। अभी दोनों निचलौल-सिसवा मार्ग पर ग्रामसभा खम्हौरा स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंचे थे कि सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक पर पीछे बैठे भोला का पैर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होकर अलग हो गया। दूसरा बाइक सवार हादसे के बाद मौके से भाग गया।दुर्घटना के बाद मौके पर घायलों की चीख-पुकार मच गई। राहगीरों ने एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को सीएचसी निचलौल पहुंचाया। चिकित्सकों ने भोला की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां से उसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेजे जाने की बात सामने आई है। वहीं बाइक चालक आर्यन को मामूली चोटें आईं। उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं लगाया था।पुलिस क्षेत्राधिकारी रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों के उपचार में सहयोग किया। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी ली जा रही है। फिलहाल मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।