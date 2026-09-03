Maharajganj News: रास्ता भटककर सड़कहवा गांव पहुंची किशोरी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:19 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:19 AM IST
विज्ञापन
ठूठीबारी। एक किशोरी भटकते हुए बुधवार की देर शाम ठूठीबारी के सड़कहवा गांव में पहुंच गई। किशोरी अपना नाम परी चौधरी (13) बता रही है। ग्रामीणों के अनुसार वह अकेली गांव में घूम रही थी और अपने बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रही थी।
ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल ठूठीबारी कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और किशोरी को सुरक्षित अपने साथ ले जाकर उससे पूछताछ शुरू की। प्रारंभिक पूछताछ में किशोरी ने बताया कि वह निचलौल से टेंपो में बैठकर ठूठीबारी आई है। पुलिस किशोरी से उसके घर, परिजनों और निवास स्थान के संबंध में जानकारी लेने का प्रयास कर रही है। साथ ही उसके बताए विवरण के आधार पर परिजनों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। कोतवाली प्रभारी अमित सिंह ने बताया कि पूछताछ और सत्यापन के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल किशोरी को सुरक्षित रखा गया है।
विज्ञापन
ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल ठूठीबारी कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और किशोरी को सुरक्षित अपने साथ ले जाकर उससे पूछताछ शुरू की। प्रारंभिक पूछताछ में किशोरी ने बताया कि वह निचलौल से टेंपो में बैठकर ठूठीबारी आई है। पुलिस किशोरी से उसके घर, परिजनों और निवास स्थान के संबंध में जानकारी लेने का प्रयास कर रही है। साथ ही उसके बताए विवरण के आधार पर परिजनों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। कोतवाली प्रभारी अमित सिंह ने बताया कि पूछताछ और सत्यापन के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल किशोरी को सुरक्षित रखा गया है।
विज्ञापन