Maharajganj News: नवमी पर सूपा देउराली मंदिर में बढ़ी रौनक, पहुंच रहे भारतीय श्रद्धालु

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा यह मंदिर इन दिनों धार्मिक पर्यटन का प्रमुख आकर्षण बना हुआ है। नेपाल के संधिखर्क नगरपालिका और शीतगंगा नगरपालिका के बीच दोसाध सूपा क्षेत्र में स्थित सूपा देउराली मंदिर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। समुद्र तल से करीब 4,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई मुराद अवश्य पूरी होती है। इसी विश्वास के कारण श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है।नवरात्र में देवी आराधना का विशेष महत्व होने के कारण नवमी पर मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं का उत्साह और बढ़ गया है। भारतीय श्रद्धालु भी मां के दर्शन, पूजा-अर्चना और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना लेकर यहां पहुंच रहे हैं। भारत-नेपाल के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों की झलक भी इस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर देखने को मिलती है।सूपा देउराली मंदिर समिति के अध्यक्ष गणेश थापा ने बताया कि हाल के दिनों में मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। नेपाल के साथ भारत के अलग-अलग हिस्सों से भी श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं में यह गहरी आस्था है कि सूपा देउराली माता के दरबार में मांगी गई मनोकामनाएं पूरी होती हैं।