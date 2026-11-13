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Maharajganj News: जल रही पराली, खेतों में खड़ी धान की फसल पर मंडरा रहा आग का खतरा

Fri, 13 Nov 2026 02:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:21 AM IST
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Stubble is being openly burnt in the Sekhui-Padri area.
मिठौरा। नियमों की बंदिशें, प्रशासनिक आदेश और किसानों को दी जा रही चेतावनियां सब कुछ कागजों तक ही सिमटकर रह गई हैं। निचलौल तहसील क्षेत्र के सेखुई-पड़री सिवान में पराली जलाने का सिलसिला बेरोकटोक जारी है। खेतों में जहां एक ओर धान की फसल खड़ी है, वहीं दूसरी ओर जल रही पराली से खतरा मंडरा रहा है।
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पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी की ओर से स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में इन आदेशों का पालन होता नजर नहीं आ रहा है। हाल ही में आलोक चौधरी की धान की फसल आग की भेंट चढ़ चुकी है। सेखुई-पड़री सिवान में खेतों के आसपास धान की खड़ी फसल को देखते हुए आग फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है।
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इस संबंध में उप जिलाधिकारी निचलौल अवनीश त्रिपाठी ने बताया कि इस तरह के मामले पर निगरानी की जा रही है। ऐसा करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई जा रही है।
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