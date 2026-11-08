Maharajganj News: 30 किमी तक पीछा कर पकड़ी 30 क्विंटल कद्दू के बीज की खेप

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झुलनीपुर कैंप के एसएसबी जवान शनिवार सुबह गश्त कर रहे थे। सुबह करीब 5:15 बजे तिलवाड़ी सीमा के पास एक पिकअप आती दिखाई दी। जवानों ने उसे रोकने का प्रयास किया तो चालक ने रफ्तार बढ़ा दी। इसके बाद एसएसबी के जवानों ने पिकअप का पीछा कर वाहन को रोकने में सफलता हासिल की। हालांकि, रेलवे क्रॉसिंग का फाटक बंद होने पर चालक पिकअप छोड़कर भाग गया।सूचना पर पहुंचे कस्टम अधीक्षक सुभाष यादव ने बताया कि पिकअप पर लदे कद्दू के बीज को कब्जे में लेकर नौतनवा कस्टम कार्यालय भेजा जा रहा है। वहां माल को सीज कर मामले की जांच की जाएगी।सूत्रों के मुताबिक, कद्दू के बीज सूडान से 12 से 18 हजार रुपये प्रति क्विंटल की दर से मंगाए जाते हैं। भारतीय बाजार में इनकी कीमत एक से डेढ़ लाख रुपये प्रति क्विंटल तक बताई जा रही है। हेल्दी स्नैक्स और डाइट फूड के रूप में मांग बढ़ने से तस्करों की नजर इस कारोबार पर है। नेपाल में कृषि उत्पादों के आयात पर कम सीमा शुल्क का फायदा उठाकर खेप वहां पहुंचाई जाती है। इसके बाद अवैध रास्तों से महराजगंज लाकर भारतीय मंडियों में खपाने की आशंका है।गौरतलब है कि करीब तीन वर्ष पहले सिसवा क्षेत्र कनाडियन मटर की तस्करी का बड़ा केंद्र रहा था। वर्ष 2022 में तस्करों के गोदामों से मटर बरामद हुई थी। अब आशंका जताई जा रही है कि उसी नेटवर्क से जुड़े लोग कद्दू के बीज की तस्करी में सक्रिय हैं।सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिसवा के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. ईश्वरचंद विद्यासागर के अनुसार, कद्दू के बीज का अत्यधिक सेवन नुकसानदायक हो सकता है। कैलोरी और फैट की अधिकता के कारण वजन बढ़ने, पाचन संबंधी परेशानी, लो ब्लड प्रेशर और एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।