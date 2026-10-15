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Maharajganj News: बसपा की बूथ व सेक्टर स्तरीय बैठक आयोजित

Thu, 15 Oct 2026 02:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:23 AM IST
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Special guest Lalji Pandey described the BSP as a party for all sections of society.
फरेंदा। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की सेक्टर स्तरीय कैडर कैंप समीक्षा बैठक कवलदह उर्फ सैल्दह में बुधवार को आयोजित हुई। इसमें पार्टी की नीतियों और शासनकाल के कार्यों की जानकारी दी गई।
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मुख्य मंडल प्रभारी डॉ. मदन राम ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने पर जोर दिया। उन्होंने सेक्टर और बूथ संगठन को मजबूत व सक्रिय करने व बसपा की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया।
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विशिष्ट अतिथि लालजी पांंडेय ने बसपा को सर्व समाज की पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि बसपा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर काम करती है। बसपा शासनकाल में सभी वर्गों को बराबर अधिकार मिले। बैठक की अध्यक्षता ऋषि कपूर ने की। इस मौके विरेंद्र राव, नारद राव, रब्बूल हसन, धर्मेंद्र कुमार, राहुल कुमार, दुर्विजय गौतम, सुभाष चंद्र भारती, राम मिलन साहू, रामसुमेर वरुन, सदाबहार सिंह, शिव कुमार वरुन मौजूद रहे।
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