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वोट बचाओ देश बचाओ मार्च: महराजगंज में मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंकने पर अड़े सपाई, पुलिस से भिड़े

Thu, 08 Oct 2026 03:54 PM IST
अनुराग रंजन संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज Published by: अनुराग रंजन Updated Thu, 08 Oct 2026 03:54 PM IST
सार

स्थिति को देखते हुए पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडेय ने कार्यकर्ताओं को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही सरकारी एजेंसियों का उपयोग कर रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं करेगी।

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sp workers clash with police in basti while insisting on burning Chief Election Commissioners effigy
वोट बचाओ-देश बचाओ मार्च - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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महराजगंज में विधान परिषद के पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडेय की अगुवाई और सपा जिलाध्यक्ष विद्यासागर यादव के संयोजन में बृहस्पतिवार को सपाइयों ने जिला मुख्यालय पर ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ मार्च निकाला। सक्सेना चौक पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंकने के प्रयास को लेकर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ।

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कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे
विरोध मार्च सपा कार्यालय से शुरू हुआ। कार्यकर्ताओं ने जिला परिषद मार्केट स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा और आंबेडकर पार्क में बाबा साहेब की प्रतिमा पर नमन किया। इसके बाद राष्ट्रगान और संविधान के अनुच्छेद 326 का वाचन किया गया। सक्सेना चौक पर कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयुक्त का पुतला फूंकने का प्रयास किया, जिसे सदर कोतवाल धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने विफल कर दिया। इसके बाद सपाई पैदल मार्च करते हुए मऊपाकड़ पहुंचे, जहां प्रदर्शन का समापन हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ‘अखिलेश यादव जिंदाबाद’, ‘समाजवादी पार्टी जिंदाबाद’, ‘वोट चोर-गद्दी छोड़’ और ‘ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो’ के नारे लगाए।
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छात्र सभा के जिलाध्यक्ष पुलिस कार्रवाई का विरोध किया
पुतला फूंकने से रोकने पर छात्र सभा के जिलाध्यक्ष कुंवर यज्ञदत्त ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। स्थिति को देखते हुए पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडेय ने कार्यकर्ताओं को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही सरकारी एजेंसियों का उपयोग कर रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं करेगी।

मार्च में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रवण पटेल, पूर्व विधायक सुदामा प्रसाद, श्रीपति आजाद, पूर्व विधायक कुंवर कौशल सिंह, निर्मेश मंगल, बिंद्रेश कनौजिया, प्रणय गौतम, विजय यादव, अमरनाथ यादव उर्फ लाला, राजू दुबे, अमरजीत साहनी, समीम खान, नौशाद आलम, कैलाश प्रजापति, समसूल हुदा, राहुल मिश्रा समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

वोट बचाओ देश बचाओ मार्च: महराजगंज में मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंकने पर अड़े सपाई पुलिस से भिड़े, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा
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