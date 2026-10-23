महराजगंज: बाइक की टक्कर से पानी भरे गड्ढे में गिरा छह साल का मासूम, डूबने से मौत

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गोरखपुर जनपद के कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के बड़ी कटैया निवासी सुमित्रा देवी अपने छह वर्षीय बेटे सन्नी, डेढ़ वर्षीय बेटी लाडो, बहन कम्हरिया निवासी सुशीला देवी, बहन की सास घूरा देवी पत्नी गणेश, भाई पूर्णमासी और बहन के बेटे श्याम के साथ बृहस्पतिवार की रात पैदल सिंदुरिया से कम्हरिया जा रही थीं। इसी दौरान यह हादसा हुआ।बताया जा रहा है कि वह लोग नेपाल से आ रहे थे। सिंदुरिया में बस से उतरे थे। रात में वाहन न मिलने पर पैदल कम्हरिया गांव जा रहे थे। आरोप है कि बाइक चालक कोठीभार थाना क्षेत्र के हेवती गांव निवासी जितेंद्र साहनी बाइक से अपने गांव जा रहा था। लापरवाही पूर्वक बाइक चलाते हुए उसने पैदल जा रहे लोगों को टक्कर मार दी।घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से बाइक सवार को पकड़ लिया गया। इसके बाद पता चला कि सन्नी उनके साथ नहीं है। स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे की तलाश शुरू हुई। काफी तलाश के बाद गड्ढे में भरे पानी में डूबा मिला।परिजन और स्थानीय लोग बच्चे को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना में घूरा देवी को भी गंभीर चोटें आई हैं। उनकी हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर रेफर कर दिया। वहां उनका इलाज चल रहा है। बाइक सवार का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।इस संबंध में सीओ सदर अंकुर गौतम ने बताया कि घटना की जानकारी है। मृतक का पोस्टमार्टम कराने के बाद प्रार्थना पत्र मिलने पर मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।