Maharajganj News: दिवाली के लिए गुलजार हुआ बाजार कारोबारियों को अच्छी बिक्री की उम्मीद

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मऊपाकड़ के पास कपड़े की दुकान चलाने वाले कारोबारी अभिषेक ने बताया कि दिवाली को लेकर ग्राहक अभी से खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए 500 से लेकर 10 हजार रुपये तक की साड़ियां मंगाई गई हैं। अलग-अलग कीमतों में कपड़े उपलब्ध होने से ग्राहक अपने बजट के अनुसार खरीदारी कर सकते हैं।दुर्गा मंदिर के पास स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के कारोबारी सदरे आलम ने बताया कि धनतेरस को देखते हुए टीवी, फ्रिज समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मंगाए गए हैं। दुकानों पर अलग-अलग कीमतों के उत्पाद उपलब्ध हैं, ताकि ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सामान खरीद सकें। त्योहार के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।सक्सेना चौक पर सजावटी सामान की दुकान लगाने वाले शिव पटवा ने बताया कि दिवाली को लेकर रंगोली, झालर, फूल और अन्य सजावटी वस्तुएं मंगाई गई हैं। ग्राहक घरों को सजाने के लिए इनकी खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में दुकानों की सजावट भी लोगों को आकर्षित कर रही है।उम्मीद है कि दिवाली और धनतेरस नजदीक आने के साथ बाजार में ग्राहकों की संख्या और बढ़ेगी। बर्तन, आभूषण, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी बढ़ने से व्यापार में तेजी आने की आस है।