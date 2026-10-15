Maharajganj News: पीडि़त के खाते में लाैटे साइबर ठगी के रुपये
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:31 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:31 AM IST
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परतावल। साइबर ठगी के शिकार युवक को श्यामदेउरवां पुलिस की साइबर सेल टीम ने राहत दी है। टीम ने ठगी के 20 हजार रुपये होल्ड कराकर न्यायालय के आदेश पर बुधवार को पीड़ित के बैंक खाते में वापस करा दिया।
श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र के कुड़वा उर्फ मुड़कटिया निवासी शिवा राजभर साइबर ठगी का शिकार हो गए थे। मामले में कार्रवाई करते हुए श्यामदेउरवां साइबर सेल की टीम ने ठगी की रकम 20 हजार रुपये होल्ड करा दी थी। इसके बाद न्यायालय के आदेश के क्रम में संबंधित बैंक से समन्वय स्थापित कर पूरी धनराशि पीड़ित के बैंक खाते में वापस करा दी।
एसओ महेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देश पर साइबर अपराध से संबंधित मामलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है।
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श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र के कुड़वा उर्फ मुड़कटिया निवासी शिवा राजभर साइबर ठगी का शिकार हो गए थे। मामले में कार्रवाई करते हुए श्यामदेउरवां साइबर सेल की टीम ने ठगी की रकम 20 हजार रुपये होल्ड करा दी थी। इसके बाद न्यायालय के आदेश के क्रम में संबंधित बैंक से समन्वय स्थापित कर पूरी धनराशि पीड़ित के बैंक खाते में वापस करा दी।
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एसओ महेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देश पर साइबर अपराध से संबंधित मामलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है।