Maharajganj News: कहीं ताला तो कहीं दवाओं का टोटा, मरीजों को नहीं मिल रहा सस्ती दवाओं का लाभ

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परतावल सीएचसी परिसर में खुला जनऔषधि केंद्र तीन महीने से बंद है। केंद्र संचालक नंदन जायसवाल ने बताया कि चिकित्सक पर्चे पर जनऔषधि की दवाएं नहीं लिखते थे। इसके चलते बिक्री घटकर प्रतिदिन करीब 500 रुपये रह गई थी। दुकान का खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया था। इसलिए केंद्र बंद करना पड़ा। उन्होंने कहा कि चिकित्सक जनऔषधि की दवाएं लिखना शुरू कर दें तो केंद्र दोबारा खोलने को तैयार हैं। सीएचसी अधीक्षक डॉ. अमित कुमार ने मामले की जांच कर उचित दिशा-निर्देश देने की बात कही।निचलौल सीएचसी परिसर में 21 जून 2025 को प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र खोला गया था। शुरुआत के बाद से ही इसका संचालन अनियमित रहा और अब करीब एक साल से दुकान बंद है। हालांकि, सीएचसी से दो किलोमीटर दूर ओबरी गांव और एक किलोमीटर दूर नगर के लोहिया वार्ड स्थित जनऔषधि केंद्रों पर दवाएं उपलब्ध हैं। सिसवा सीएचसी परिसर में खुला केंद्र भी नियमित रूप से नहीं खुलता है।नौतनवा सीएचसी परिसर स्थित जनऔषधि केंद्र शनिवार दोपहर बंद मिला। संचालक अतुल चंद त्रिपाठी ने बताया कि जरूरी काम से केंद्र बंद करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि अस्पताल में गंभीर बीमारियों के मरीज कम आते हैं, इसलिए केंद्र पर सामान्य बीमारियों की दवाएं ही रखी जाती हैं।रतनपुर सीएचसी का जनऔषधि केंद्र नियमित रूप से संचालित हो रहा है। संचालक सुखदेव द्विवेदी के अनुसार, यहां प्रतिदिन करीब 300 मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं और जरूरतमंदों के लिए दवाएं उपलब्ध हैं। बनकटी सीएचसी केंद्र पर संचालक अमन चौरसिया ने बताया कि फिलहाल 45 प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं। इंजेक्शन, सिरप और बेल्ट भी रखे गए हैं। अन्य दवाओं के लिए आर्डर दिया गया है।जिला अस्पताल परिसर स्थित जनऔषधि केंद्र पर भी जरूरत के मुताबिक दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। संचालक प्रणय खेतान ने बताया कि केंद्र पर 600 से अधिक प्रकार की दवाएं होनी चाहिए लेकिन फिलहाल करीब 350 प्रकार की दवाएं ही मिल रही हैं। एजिथ्रोमाइसिन और मल्टीविटामिन जैसी दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। सैनिटरी नैपकिन की भी कमी है, जबकि इसकी प्रतिदिन करीब 10 गत्ते बिक्री होती है।