Maharajganj News: श्रवण कुमार के वियोग में अंधे माता-पिता ने त्यागे प्राण, दशरथ को मिला श्राप

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रामलीला में दिखाया गया कि श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता-पिता को कांवर में बैठाकर तीर्थयात्रा पर निकले थे। अयोध्या के समीप जंगल में माता-पिता को प्यास लगने पर वह पानी लेने नदी पर गए। इसी दौरान शिकार कर रहे राजा दशरथ ने नदी में पानी भरने की आवाज को किसी जानवर के पानी पीने की आहट समझ लिया। उन्होंने शब्दभेदी बाण चला दिया, जो श्रवण कुमार को जा लगा। घायल श्रवण ने राजा दशरथ से अपने माता-पिता को पानी पिलाने का आग्रह किया और दम तोड़ दिया।घटना की जानकारी होने पर नेत्रहीन माता-पिता ने पुत्र वियोग में तड़पते हुए राजा दशरथ को श्राप दिया कि उन्हें भी एक दिन पुत्र वियोग सहना पड़ेगा। इसके बाद दोनों ने भी प्राण त्याग दिए। अगले प्रसंग में संतान न होने से दुखी राजा दशरथ को गुरु वशिष्ठ के परामर्श पर पुत्रेष्टि यज्ञ कराते दिखाया गया। यज्ञ के फलस्वरूप तीनों रानियों से चार पुत्रों का जन्म हुआ। कौशल्या के पुत्र राम, कैकेयी के भरत तथा सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम से जाने गए। अयोध्या में जन्मोत्सव की खुशियां मनाई गईं।इससे पहले ग्राम प्रधान नरेंद्र सिंह और विनोद चौबे ने फीता काटकर रामलीला का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि यहां सौ वर्षों से अधिक समय से प्रतिवर्ष रामलीला का मंचन और मेला आयोजित होता है। 17 नवंबर को मेले में रावण के भव्य पुतले का प्रतीकात्मक दहन किया जाएगा। इस दौरान यशवंत सिंह, दिलेश्वर सिंह, विवेक सिंह, सूरज मद्धेशिया, शिवेश सिंह, रामशैलेश, विनोद, अभिषेक और विनय सिंह मौजूद रहे।