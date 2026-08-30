Maharajganj News: बैदौली नेपाली टोला में तेंदुआ दिखने से हड़कंप, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चहलकदमी

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हरिकेश गुप्ता के घर के पास पहुंचे तेंदुए को देखकर आसपास मौजूद कुत्ते लगातार भौंकने लगे। आवाज सुनकर पास में नहा रहे उनके छोटे भाई गावस्कर गुप्ता बाहर निकले तो सामने तेंदुए को देखकर सन्न रह गए। कुत्तों के लगातार भौंकने पर तेंदुआ पीछे स्थित सागौन के बगीचे की ओर चला गया। तेंदुए की चहलकदमी घर के पीछे लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है।क्षेत्रीय वनाधिकारी निचलौल सुनील कुमार राव ने बताया कि तेंदुआ आने की सूचना मिलने पर विभागीय टीम मौके पर पहुंची है। आबादी के करीब जंगल होने के कारण भोजन की तलाश में तेंदुए आबादी क्षेत्र में आया हैं। ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है।