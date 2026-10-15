Maharajganj News: बाजार में रौनक, लाल परिधानों की बढ़ी मांग

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दुर्गा मंदिर के पास कपड़ा व्यापारी सिद्धांत गोयनका ने बताया कि नवरात्र में माता की चुनरी और लाल रंग की साड़ियों की मांग बढ़ी है। माता की चुनरी 200 से 1500 रुपये तक बिक रही है। लाल सिल्क की साड़ियों की कीमत 1000 से 2000 रुपये तक है, जबकि डिजाइनर साड़ियां 1000 से 5000 रुपये तक उपलब्ध हैं। ग्राहकों की पसंद और बजट को देखते हुए 500 से 1000 रुपये की रेंज में भी साड़ियां मंगाई गई हैं, जिन्हें लोग पसंद कर रहे हैं।दुर्गा मंदिर के पास शृंगार सामग्री विक्रेता मनोज कुमार ने बताया कि नवरात्र के दौरान चूड़ी, बिंदी और कृत्रिम आभूषणों की खरीदारी बढ़ी है। बाजार में चूड़ी 20 से 300 रुपये तक और बिंदी पांच से 100 रुपये तक उपलब्ध है। कृत्रिम आभूषणों की कीमत 100 से 5000 रुपये तक है। अलग-अलग डिजाइन व कीमत के विकल्प होने से ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं।