फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Salary of Mithaura's Block Accounts Manager withheld due to slow progress under the Janani Suraksha Yojana.

Maharajganj News: जननी सुरक्षा योजना में कम प्रगति पर मिठौरा के ब्लॉक लेखा प्रबंधक का वेतन बाधित

Sun, 30 Aug 2026 02:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:03 AM IST
विज्ञापन
Salary of Mithaura's Block Accounts Manager withheld due to slow progress under the Janani Suraksha Yojana.
ब्लड स्टोरेज यूनिट को लाइसेंस दिलाने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
विज्ञापन

महराजगंज। जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की गई। बैठक में डीएम ने जननी सुरक्षा योजना में कम प्रगति पर मिठौरा के ब्लॉक लेखा प्रबंधक मोहन चौरसिया का वेतन बाधित करने के निर्देश दिया।
जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में डीएम ने परतावल और फरेंदा के ब्लड स्टोरेज यूनिट को लाइसेंस दिलाने की प्रक्रिया पूरी करने और एंबुलेंस में एंटी-शॉक गारमेंट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा पूर्ण टीकाकरण में खराब प्रगति पर पनियरा के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (एमओआईसी) को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा। पोषण सेवाओं की समीक्षा में अतिकुपोषित बच्चों को चिह्नित कर एनआरसी में भर्ती कराने और नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन

गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग और फॉलोअप की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि केवल मरीजों की स्क्रीनिंग तक कार्य सीमित नहीं रहना चाहिए। चिह्नित मरीजों को उपचार और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ते हुए नियमित फॉलोअप सुनिश्चित किया जाए। टेलीकंसल्टेशन में कम प्रगति वाले चिकित्सकों को चिह्नित कर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


रतनपुर, परतावल व बृजमनगंज में टीबी के कम नोटिफिकेशन पर जताई नाराजगी
आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने अभियान चलाकर सभी पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ने को कहा। वहीं, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में रतनपुर, परतावल और बृजमनगंज में कम टीबी नोटिफिकेशन रेट पर नाराजगी जताते हुए संभावित मरीजों की समय से पहचान, जांच, नोटिफिकेशन और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएमओ को शिथिलता बरतने वालों की जवाबदेही तय करने को कहा।


शून्य संस्थागत प्रसव कराने वाली आशा कार्यकर्ताओं को हटाने का निर्देश
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा में एएनसी पंजीकरण, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की ट्रैकिंग और फॉलोअप को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। अप्रैल से अगस्त तक शून्य संस्थागत प्रसव कराने वाली आशाओं को चिह्नित कर कार्रवाई करने तथा विगत छह माह में शून्य प्रसव वाली आशाओं को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सीडीओ महेंद्र कुमार सिंह, सीएमओ डॉ. सुरेंद्र कुमार चौधरी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शिवम कुमार, सीएमएस डॉ. ए.के. द्विवेदी सहित सभी एमओआईसी, बीपीएम, बीसीपीएम और संबंधित अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed