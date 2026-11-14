Maharajganj News: पर्यावरण संरक्षण और नशा उन्मूलन के लिए चलाया जनजागरण अभियानौ

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

महामना मालवीय मिशन (अवध), सीमा जागरण मंच और गायत्री परिवार की ओर से बैठवलिया, ठूठीबारी, पेड़ारी और नौतनवा में जागरूकता चौपाल आयोजित की गई। इससे पहले बृहस्पतिवार को अभियान सोहगीबरवा पहुंचा था। बैठवलिया स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में आयोजित चौपाल में सीमा जागरण मंच के प्रांत अध्यक्ष जितेंद्र पाल सिंह ने कहा कि पर्यावरण और जल संरक्षण से ही मानव जीवन सुरक्षित रह सकता है। अवैध नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए समाज के सभी वर्गों को आगे आना होगा।महामना मालवीय मिशन (अवध) के अध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव एडवोकेट ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में हरिशंकरी और पंचवटी प्रजाति के पौधों का रोपण कर उनके संरक्षण का अभियान चलाया जा रहा है। सीमा जागरण मंच के क्षेत्रीय संगठन मंत्री सत्यदेव ने कहा कि अवैध नशे के कारोबार और संदिग्ध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए लोगों की भागीदारी जरूरी है।समापन पर गायत्री परिवार के सदस्यों ने नशा उन्मूलन पर आधारित युगगीत प्रस्तुत किया। इस दौरान वन क्षेत्राधिकारी निचलौल सुनील कुमार राव, आदित्य त्रिपाठी, जितेंद्र शाही, उमाशंकर साहनी, दुर्गा प्रसाद, मनीष कुमार, संदीप कुमार, राम रक्षा, श्रीराम सिंह, दिनेश यादव, शंभु नारायण पांडेय और प्रो. एसएन सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।रूल ऑफ लॉ सोसाइटी के प्रांत संयोजक सोमेश वर्धन सिंह एडवोकेट ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण, जल संचयन और नशा उन्मूलन के लिए गोरखपुर से पीलीभीत तक जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। उप प्रभागीय वनाधिकारी सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व में विद्यालय परिसर और आयोजन स्थलों पर पंचवटी एवं हरिशंकरी प्रजाति के पौधे रोपे गए। उन्होंने लोगों से पौधों की देखभाल करने की अपील की।