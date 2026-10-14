फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Questions raised regarding workers' presence at the workplace; demand for an impartial inquiry.

Maharajganj News: मुंडेरी में ‘वीबी जी रामजी’ के कार्य में अनियमितता का आरोप

Wed, 14 Oct 2026 02:26 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:26 AM IST
विज्ञापन
Questions raised regarding workers' presence at the workplace; demand for an impartial inquiry.
सिसवा बाजार। क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुंडेरी में ‘वीबी-जी रामजी’ योजना के तहत कराए जा रहे कार्यों को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। भौतिक निरीक्षण के दौरान मजदूरों की उपस्थिति नहीं मिलने की बात सामने आई है।
विज्ञापन

पांच अक्तूबर को गांव के ही निवासी धर्मेंद्र कुमार ने मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह को शिकायती पत्र दिया है। आरोप लगाया है कि ग्राम सभा मुंडेरी में वीबी-जी रामजी के तहत पोखरे से विनय के घर तक एवं कोदई की दुकान से पंचायत भवन तक झाड़ी कटाई व मिट्टी भराई कराए बगैर श्रमिकों का मस्टररोल भरा जा रहा है। कुछ मजदूरों से मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया तो पता चला कि कोई कप्तानगंज है, तो कोई कुशीनगर गया है। श्रमिकों को पता ही नहीं है कि मस्टर रोल में उनके भी नाम हैं।
विज्ञापन

कुल 155 श्रमिकों की हाजिरी दो अक्तूबर को भरी गई थी, जबकि उनमें से दो लोग बाहर गए थे। दो महिलाओं को पता ही नहीं है कि उनकी हाजिरी कैसे लगी है। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस संबंध में खंड विकास अधिकारी अर्जुन सिंह ने बताया कि एडीओ से मामले की जांच कराई जाएगी। अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed