Maharajganj News: नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोपित गिरफ्तार
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:28 AM IST
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:28 AM IST
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फरेंदा। पुरंदरपुर पुलिस ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को उसे ललाइन पैसिया अंडरपास से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे विधिक कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया गया।
नेपाल राष्ट्र के रूपनदेही जिले के पालिका-2, गैड़हवा गांव निवासी 22 वर्षीय सूरज पासी पर पुरंदरपुर थाने में पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज था। पीड़ित ने 19 फरवरी 2026 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि सूरज पासी उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले में पीड़िता की बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में गंभीर धाराओं की बढ़ोतरी की गई।
थानाध्यक्ष गौरव राय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपित को शनिवार सुबह करीब 11:50 बजे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक राहुल यादव, कांस्टेबल सतीश कुमार और कांस्टेबल अखिलेश चौहान शामिल रहे।
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नेपाल राष्ट्र के रूपनदेही जिले के पालिका-2, गैड़हवा गांव निवासी 22 वर्षीय सूरज पासी पर पुरंदरपुर थाने में पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज था। पीड़ित ने 19 फरवरी 2026 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि सूरज पासी उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले में पीड़िता की बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में गंभीर धाराओं की बढ़ोतरी की गई।
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थानाध्यक्ष गौरव राय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपित को शनिवार सुबह करीब 11:50 बजे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक राहुल यादव, कांस्टेबल सतीश कुमार और कांस्टेबल अखिलेश चौहान शामिल रहे।
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