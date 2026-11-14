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Maharajganj News: लंबित मांगों को लेकर फार्मासिस्टों ने खोला मोर्चा, 20 को लखनऊ में करेंगे प्रदर्शन

Sat, 14 Nov 2026 01:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:55 AM IST
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Staged a sit-in at the gate of the CMO office and submitted a memorandum of demands to the Chief Minister.
महराजगंज। लंबित मांगों को लेकर डिप्लोमा फार्मासिस्टों ने शुक्रवार को सीएमओ कार्यालय के गेट पर धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान फार्मासिस्टों ने मुख्यमंत्री को संबोधित 18 सूत्री मांग पत्र सीएमओ को सौंपकर समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग की। साथ ही मांगें पूरी नहीं होने पर 20 नवंबर को लखनऊ में प्रदेशव्यापी धरना-प्रदर्शन करने की चेतावनी दी।
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डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अभय बहादुर श्रीवास्तव ने कहा कि शासन और महानिदेशालय की उदासीनता के कारण फार्मासिस्ट संवर्ग की कई वित्तीय और गैर वित्तीय मांगें वर्षों से लंबित हैं। संगठन लगातार इनके निस्तारण के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं।
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जिलामंत्री सतीश चंद पटेल ने कहा कि पदनाम परिवर्तन, वरिष्ठता सूची जारी करने और उच्च पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रांतीय संगठन के आह्वान पर 20 नवंबर को प्रदेशभर के फार्मासिस्ट लखनऊ में जुटकर आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन में चीफ फार्मासिस्ट संतोष श्रीवास्तव, संजय उपाध्याय, बैजनाथ यादव, रमेश यादव, विजय प्रताप सिंह, जहीर अहमद, अभिमन्यु नायक, दीनानाथ पटवा, मनोज शर्मा, साकेत बिहारी सिंह, आशुतोष त्रिपाठी, चंद्रभूषण शुक्ला और राजेश समेत कई फार्मासिस्ट मौजूद रहे।
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