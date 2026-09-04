Maharajganj News: पीएम स्वनिधि के तहत लगेंगे लोक कल्याण मेले
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:12 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:12 AM IST
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महराजगंज। पीएम स्वनिधि योजना के तहत जिले के नगर निकायों में 30 सितंबर तक लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जाएगा। राज्य नगरीय विकास अभिकरण की ओर से जिलाधिकारी को पत्र भेजकर मेले के आयोजन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत एक जून 2020 को की गई थी। योजना का उद्देश्य शहरी पथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका और कारोबार बढ़ाने के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में ऋण उपलब्ध कराना है।
डूडा अधिकारी महेश शुक्ल ने बताया कि लोक कल्याण मेले में पहली बार ऋण के लिए आवेदन करने वाले स्ट्रीट वेंडरों के आवेदन, लंबित प्रथम ऋण तथा द्वितीय और तृतीय ऋण की स्वीकृति एवं वितरण कराया जाएगा। पात्र लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के साथ डिजिटल लेनदेन के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडरों और उनके परिवार के सदस्यों को केंद्र सरकार की आठ कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर भी विशेष जोर रहेगा।
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मेले के दौरान बैंक, डिजिटल भुगतान से जुड़े प्रतिनिधि, टीवीसी तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण समेत संबंधित विभागों के अधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
डूडा अधिकारी महेश शुक्ल ने बताया कि नगर निकायों को मेले के सफल आयोजन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 30 सितंबर तक जनपद के सभी निकायों में शिविर लगाकर योजना का संचालन किया जाएगा।
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प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत एक जून 2020 को की गई थी। योजना का उद्देश्य शहरी पथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका और कारोबार बढ़ाने के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में ऋण उपलब्ध कराना है।
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डूडा अधिकारी महेश शुक्ल ने बताया कि लोक कल्याण मेले में पहली बार ऋण के लिए आवेदन करने वाले स्ट्रीट वेंडरों के आवेदन, लंबित प्रथम ऋण तथा द्वितीय और तृतीय ऋण की स्वीकृति एवं वितरण कराया जाएगा। पात्र लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के साथ डिजिटल लेनदेन के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडरों और उनके परिवार के सदस्यों को केंद्र सरकार की आठ कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर भी विशेष जोर रहेगा।
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मेले के दौरान बैंक, डिजिटल भुगतान से जुड़े प्रतिनिधि, टीवीसी तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण समेत संबंधित विभागों के अधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
डूडा अधिकारी महेश शुक्ल ने बताया कि नगर निकायों को मेले के सफल आयोजन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 30 सितंबर तक जनपद के सभी निकायों में शिविर लगाकर योजना का संचालन किया जाएगा।