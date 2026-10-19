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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Prioritizing the movement of passengers has resulted in a queue of trucks stretching for about five kilometers in Belahiya, Nepal.

Maharajganj News: यात्रियों को प्राथमिकता, ट्रकों को निकलने में लग रहे तीन दिन

Mon, 19 Oct 2026 02:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:46 AM IST
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Prioritizing the movement of passengers has resulted in a queue of trucks stretching for about five kilometers in Belahiya, Nepal.
सोनौली। दशहरा पर घर लौट रहे नेपाली यात्रियों की भीड़ के बीच भारत-नेपाल सीमा पर खाली ट्रकों के पहिए थम गए हैं। यात्रियों की आवाजाही को प्राथमिकता देने से नेपाल के बेलहिया में करीब पांच किलोमीटर तक ट्रकों की कतार लगी है। सीमा पार कर भारत पहुंचने में चालकों को तीन दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है।
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भारत के विभिन्न शहरों में रोजगार करने वाले नेपाली नागरिक दशहरा मनाने के लिए बड़ी संख्या में घर लौट रहे हैं। उनकी सुरक्षित आवाजाही के लिए नेपाल पुलिस ने खाली होकर भारत लौटने वाले भारतीय ट्रकों की निकासी सीमित कर दी है। इससे नेपाल से भारत आने वाले मालवाहक वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। सोनौली कस्बे में सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण वाहनों को निकालने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही है। ऐसे में कभी भारतीय सीमा में लोड ट्रकों को रोकना पड़ता है, तो कभी नेपाल की ओर ट्रकों की निकासी थामनी पड़ती है। सोनौली में सड़क की दो लेन और नेपाल की ओर छह लेन की सड़क होने के बावजूद ट्रकों की निकासी में तेजी नहीं आ रही है। बेलहिया बाइपास से मुख्य सीमा द्वार तक पहुंचने में चालकों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कतार में फंसे रहने से उनका समय और कमाई दोनों प्रभावित है। ट्रकों की धीमी आवाजाही का असर माल ढुलाई और वाहनों के अगले चक्कर पर भी पड़ रहा है।
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इंस्पेक्टर बेलहिया हरि राम दांगी ने बताया कि नेपाल की तरफ से समस्या नहीं है। भारत में नेपाल से जाने वाले वाहनों के प्रवेश में देरी और सोनौली कस्बे में जाम के कारण खाली गाड़ियां नहीं निकल पा रही है। इसी वजह से नेपाल की तरफ जाम लगा हुआ है।
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