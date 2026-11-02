Maharajganj News: 180 क्रय केंद्रों पर आज से शुरू होगी धान खरीद, केंद्रवार तैनात होंगे नोडल अधिकारी

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प्रशासन की ओर से धान खरीद के दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए क्रय केंद्रों पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सभी केंद्रों पर किसानों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था के साथ पेयजल की सुविधा भी रहेगी। इसके अलावा धान की नमी जांचने के लिए नमी मापक यंत्र और अनाज को सुखाने के लिए पंखे उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्रों पर झरना सहित अन्य जरूरी उपकरणों की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी तरह की दिक्कत न हो।धान बेचने के लिए किसानों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके लिए खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल अथवा यूपी किसान मित्र एप के माध्यम से पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि पंजीकरण के दौरान अपनी फार्मर रजिस्ट्री में दर्ज विवरण के अनुसार ही जानकारी भरें। जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री अभी नहीं बनी है, वे पहले की तरह अपने सक्रिय मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से पंजीकरण करा सकेंगे।वहीं, धान की बिक्री का भुगतान सीधे बैंक खाते में प्राप्त करने के लिए किसानों को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराना होगा। इसके साथ ही खाते की एनपीसीआई मैपिंग भी अनिवार्य है। इससे समर्थन मूल्य की धनराशि सीधे किसानों के खाते में भेजी जा सकेगी।जिला खाद्य विपणन अधिकारी अमित चौधरी ने बताया कि जिले में धान खरीद शुरू कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुल 180 क्रय केंद्रों को अनुमोदित किया गया है। खरीद व्यवस्था की निगरानी के लिए केंद्रवार नोडल अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी केंद्र पर समस्या आने पर तत्काल जिम्मेदारी तय कर उसका समाधान कराया जा सके। उन्होंने बताया कि सभी केंद्रों पर किसानों के बैठने, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों से अपील की गई है कि वे समय से पंजीकरण कराएं और जरूरी अभिलेखों के साथ क्रय केंद्र पर पहुंचकर अपनी उपज बेचें।- जिले में कुल 180 क्रय केंद्र बनाए गए हैं।- खरीद के लिए 652 गांठें उपलब्ध हैं।- धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है।- खाद्य विभाग के 44 और पीसीएफ के 52 केंद्र हैं।- पीसीयू के 56, यूपीएसएस के 22 केंद्र हैं।- मंडी समिति के चार और एफसीआई के दो केंद्र हैं।- किसानों के लिए बैठने और पेयजल की व्यवस्था रहेगी।- केंद्रों पर नमी मापक यंत्र और पंखे उपलब्ध रहेंगे।