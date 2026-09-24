Maharajganj News: खुशहालनगर में सुबह से घंटों गुल रही बिजली, उपभोक्ता परेशान

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बताया जा रहा है कि घुघली फीडर पर बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 5 एमवीए की जगह 10 एमवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। इसी कार्य के चलते बुधवार को करीब आठ घंटे का शटडाउन लिया गया। लंबे समय तक बिजली नहीं रहने से पेयजल आपूर्ति पर भी असर पड़ा। उपभोक्ता विजय गुप्ता ने बताया कि सुबह से बिजली नहीं रहने के कारण उमस भरी गर्मी में काफी परेशानी हुई। घर में पंखे-कूलर बंद होने से बच्चे और बुजुर्ग परेशान रहे। विभाग को शटडाउन की जानकारी पहले से देनी चाहिए।विद्युत विभाग के एसडीओ अरविंद सिंह ने बताया कि फीडर पर क्षमता बढ़ाने के लिए 10 एमवीए का ट्रांसफार्मर लगाए जाने से आगे चलकर क्षेत्र की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर करने में मदद मिलेगी। निर्धारित कार्य पूरा होने के बाद आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी।