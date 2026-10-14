Maharajganj News: संचारी रोग अभियान में लापरवाही पर दो सफाईकर्मी निलंबित

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विकास खंड नौतनवा के ग्राम पंचायत जिगिना का है। यहां तैनात सफाई कर्मी मनोज कुमार चौधरी 12 अक्तूबर को सुबह 10.50 बजे आकस्मिक निरीक्षण में गैरहाजिर मिले। सहायक विकास अधिकारी के निरीक्षण बाद डीपीआरओ को रिपोर्ट आख्या भेजी थी। रिपोर्ट में ग्रामीणों और प्राथमिक विद्यालय जिगिना के प्रधानाध्यापक की तरफ से बताया गया था कि एक माह से सफाई नहीं हुई है, सफाई कर्मी फोन करने पर फोन भी नहीं उठाते हैं।इसी तरह घुघली ब्लॉक के ग्राम पंचायत अहिरौली की सफाई कर्मी रीता देवी चार अक्तूबर को बिना अवकाश लिए नदारद मिली थीं। इसमें भी रिपोर्ट आख्या सहायक विकास अधिकारी ने डीपीआरओ कार्यालय भेजी। उस रिपोर्ट के आधार पर मंगलवार शाम निलंबन की कार्रवाई की गई।