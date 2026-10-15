फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Police personnel's uniforms, turnout, and physical fitness were assessed.

Maharajganj News: पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण, अनुशासन बनाए रखने के निर्देश

Thu, 15 Oct 2026 02:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:23 AM IST
विज्ञापन
Police personnel's uniforms, turnout, and physical fitness were assessed.
महराजगंज। पुलिस लाइन में बुधवार को साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान सीओ निचलौल रविंद्र सिंह ने परेड का निरीक्षण कर पुलिसकर्मियों की शारीरिक दक्षता, अनुशासन, वर्दी और साफ-सफाई का जायजा लिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को कर्तव्य के प्रति सजग रहने और विभागीय अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

परेड के दौरान पुलिसकर्मियों को ड्रिल का अभ्यास कराया गया। क्षेत्राधिकारी ने वर्दी और टर्नआउट का निरीक्षण करते हुए निर्धारित वर्दी में साफ-सुथरे और अनुशासित तरीके से ड्यूटी करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी और तत्परता से करना चाहिए।
विज्ञापन

परेड के बाद सीओ ने पुलिस लाइन परिसर में स्थित मेस, बैरक, सीपीसी कैंटीन, क्वार्टर गार्ड, शस्त्रागार और आरओ प्लांट का निरीक्षण किया। इसके अलावा जिम हॉल, बैडमिंटन हॉल, परिवहन शाखा, डायल-112, गणना कार्यालय और जीडी कार्यालय की व्यवस्थाओं को भी देखा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित शाखाओं में साफ-सफाई, रखरखाव और कार्यप्रणाली का जायजा लिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को शारीरिक दक्षता, कार्यकुशलता और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed