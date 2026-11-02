Maharajganj News: मेले के दिन बृजमनगंज में रहेगा रूट डायवर्जन

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रामलीला मेला को लेकर उस्का बाजार की तरफ से आने वाले वाहन लेदवा चौराहा से आलमचक मार्ग की तरफ, धानी की तरफ से आने वाले वाहन ब्लॉक मोड़ से लेहड़ा स्टेशन की तरफ, फरेंदा की तरफ से आने वाले वाहन मामी चौराहा फ़ुलमनहा से मिश्रौलिया या लेहड़ा स्टेशन की तरफ, कोल्हुई की तरफ से आने वाले वाहन का मिश्रौलिया से सजनवा बाबू व फ़ुलमनहा की तरफ रूट डायवर्जन रहेगा।थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा ने बताया कि मेले की सुरक्षा के लिए चार थानाध्यक्ष 20 उपनिरीक्षक 70 हेड कांस्टेबल, एक महिला उपनिरीक्षक 10 महिला कांस्टेबल पांच यातायात पुलिस, एक प्लाटून पीएससी व एक फायर सर्विस की गाड़ी लगाई गई है।