Maharajganj News: पीईटी संपन्न, अंतिम दिन 7105 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा

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पीईटी परीक्षा को शुचिता पूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रत्येक केंद्र पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और पुलिस बल तैनात रहा। सीसीटीवी निगरानी, बायोमीट्रिक सत्यापन की व्यवस्था के बीच अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। उड़नदस्ता टीम ने लगातार केंद्रों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पहली पाली 10 बजे 12 बजे तक तो दूसरी पाली शाम तीन से पांच बजे तक चली। परीक्षा के नोडल दिवाकर सिंह के मुताबिक सभी केंद्रों पर सकुशल परीक्षा संपन्न हुई।परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों के मुताबिक इस बार प्रश्न बहुत सहज नहीं आए। सामान्य ज्ञान, गणित और रीजनिंग के प्रश्नों ने उलझाया। कई अभ्यर्थियों ने बताया कि करेंट अफेयर्स से जुड़े सवाल कठिन थे। हालांकि हिंदी के प्रश्न आसान रहे। दूसरी पाली के अभ्यर्थियों ने बताया कि टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती रही। गणित व तर्कशक्ति के प्रश्नों ने अधिक समय लिया।