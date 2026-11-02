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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Grand wrestling tournament in Nehru Nagar; wrestlers showcase their strength

Maharajganj News: कुश्ती में रघुराज ने प्रिंस को दिखाया आसमान

Mon, 02 Nov 2026 02:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:37 AM IST
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Grand wrestling tournament in Nehru Nagar; wrestlers showcase their strength
महराजगंज। पिपरदेउरा स्थित नेहरू नगर में रविवार को विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न गांवों से आए पहलवानों ने अपनी कुश्ती कला और दमखम का प्रदर्शन किया। कुल 20 कुश्ती मुकाबले बराबरी पर छूटे। रघुराज ने प्रिंस को पटखनी देकर मुकाबला अपने नाम किया।
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दंगल में अनुपम ने विकास को पराजित किया। श्यामकरन यादव ने दूधनाथ को हराकर अपनी कुश्ती का दम दिखाया। गुड्डू ने मोनू को व गढ़े ने सुरेश को शिकस्त दी। इसके अलावा कुल 20 पहलवानों के बीच हुए मुकाबले काफी संघर्षपूर्ण रहे। दोनों पक्षों के बराबरी पर रहने के कारण उन्हें बराबरी पर समाप्त घोषित किया गया।
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दंगल के दौरान पहलवानों ने अलग-अलग दांव-पेच का प्रदर्शन कर दर्शकों को रोमांचित किया। ग्रामीणों ने भी पूरे उत्साह के साथ मुकाबलों का आनंद लिया। कार्यक्रम आयोजक निठुरी सिंह, बागेश्वर सिंह, ब्रज किशोर सिंह सहित ग्रामवासियों के सहयोग से दंगल संपन्न हुआ।
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