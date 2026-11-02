Maharajganj News: कुश्ती में रघुराज ने प्रिंस को दिखाया आसमान

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दंगल में अनुपम ने विकास को पराजित किया। श्यामकरन यादव ने दूधनाथ को हराकर अपनी कुश्ती का दम दिखाया। गुड्डू ने मोनू को व गढ़े ने सुरेश को शिकस्त दी। इसके अलावा कुल 20 पहलवानों के बीच हुए मुकाबले काफी संघर्षपूर्ण रहे। दोनों पक्षों के बराबरी पर रहने के कारण उन्हें बराबरी पर समाप्त घोषित किया गया।दंगल के दौरान पहलवानों ने अलग-अलग दांव-पेच का प्रदर्शन कर दर्शकों को रोमांचित किया। ग्रामीणों ने भी पूरे उत्साह के साथ मुकाबलों का आनंद लिया। कार्यक्रम आयोजक निठुरी सिंह, बागेश्वर सिंह, ब्रज किशोर सिंह सहित ग्रामवासियों के सहयोग से दंगल संपन्न हुआ।