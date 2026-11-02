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Maharajganj News: दिवाली को लेकर पुलिस और एसएसबी ने की संयुक्त गश्त

Mon, 02 Nov 2026 02:28 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:28 AM IST
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People traveling between Nepal and India were screened.
खनुआ। आगामी दिवाली त्योहार पर शांति व्यवस्था और भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा को लेकर सोनौली पुलिस और एसएसबी की 66वीं वाहिनी ने सीमावर्ती क्षेत्र में संयुक्त गश्त की।
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सोनौली थानाध्यक्ष विशाल शुक्ल ने बताया कि खनुआ पुलिस चौकी प्रभारी अभिषेक जायसवाल और एसएसबी 66वीं वाहिनी के बीओपी हरदी डाली के इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ठाकुर के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के हरदीडाली के पगडंडी सीमा के महुअवा घाट पर पैदल मार्च किया गया। इस दौरान नेपाल से भारत और भारत से नेपाल आने जाने वाले लोगों की जांच की गई। दिवाली और छठ को लेकर सीमा पर अलर्ट है। किसी भी प्रकार की तस्करी, अवैध पटाखा भंडारण और अराजकता को रोकने के लिए यह संयुक्त गश्त आगे भी जारी रहेगी।
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