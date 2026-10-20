Maharajganj News: सोनौली पुलिस चौकी के बाहर निकला विशाल अजगर

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सोमवार दोपहर सोनौली पुलिस चौकी के बाहर नो मेंस लैंड की तरफ अजगर दिखाई दिया। अजगर को लेकर कुछ देर तक दहशत का माहौल रहा। हालांकि, स्थानीय लोगों ने हिम्मत जुटाकर उसे सुरक्षित पकड़ लिया। अजगर के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। गनीमत रही कि इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। सूचना पाकर पहुंची वन विभाग की टीम ने उसे सुरक्षित वन में छोड़ दिया। विज्ञापन

इस संबंध में कोतवाल सोनौली विशाल शुक्ला ने बताया कि अजगर को स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ लिया गया। वन विभाग की टीम ने उसे सुरिक्षत वन में छोड़ दिया है। सोमवार दोपहर सोनौली पुलिस चौकी के बाहर नो मेंस लैंड की तरफ अजगर दिखाई दिया। अजगर को लेकर कुछ देर तक दहशत का माहौल रहा। हालांकि, स्थानीय लोगों ने हिम्मत जुटाकर उसे सुरक्षित पकड़ लिया। अजगर के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। गनीमत रही कि इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। सूचना पाकर पहुंची वन विभाग की टीम ने उसे सुरक्षित वन में छोड़ दिया।इस संबंध में कोतवाल सोनौली विशाल शुक्ला ने बताया कि अजगर को स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ लिया गया। वन विभाग की टीम ने उसे सुरिक्षत वन में छोड़ दिया है।

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सोनौली। भारत-नेपाल सीमा के सोनौली बॉर्डर स्थित नो मेंस लैंड में सोमवार दोपहर पुलिस चौकी के बाहर अचानक विशाल अजगर दिखाई देने से अफरा-तफरी मच गई। अजगर को देखते ही आसपास मौजूद लोग सहम गए। कुछ देर तक सीमा क्षेत्र में हलचल बनी रही। इस बीच स्थानीय लोगों ने सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए अजगर को पकड़ लिया।