Maharajganj News: बंदर के हमले में युवक घायल, जिला अस्पताल रेफर

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स्थानीय लोग उसे सीएचसी निचलौल ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। लोगों ने संबंधित विभाग से आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।

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निचलौल। थाना क्षेत्र के भेड़ियारी चौराहे पर दुर्गा पूजा पंडाल के पास बंदर के हमले में मिथिलेश (22) पुत्र बिहारी गंभीर रूप से घायल हो गया। बंदर ने उसके पैर में काट लिया।