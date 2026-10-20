फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Patients even had to wait to see doctors.

Maharajganj News: 497 की जांच, 125 बुखार से पीड़ित मिले

Tue, 20 Oct 2026 02:54 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:54 AM IST
विज्ञापन
Patients even had to wait to see doctors.
महराजगंज। मौसम में बदलाव के बीच सोमवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। पर्चा काउंटर पर पंजीकरण कराने के लिए लंबी कतार लगी रही। डॉक्टरों को दिखाने के लिए भी मरीजों को इंतजार करना पड़ा। सर्दी, खांसी, बुखार और सांस संबंधी परेशानी से पीड़ित लोग उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे।
विज्ञापन

ओपीडी में सुबह से ही मरीजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। पर्चा बनवाने के बाद मरीज संबंधित डॉक्टरों के कक्ष के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। किसी को बुखार की शिकायत थी तो कोई सर्दी, खांसी और सांस लेने में परेशानी से जूझ रहा था। मरीजों की भीड़ के कारण डॉक्टरों के कक्ष के बाहर भी गहमागहमी रही।
विज्ञापन

जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. एके द्विवेदी ने बताया कि ओपीडी में कुल 497 मरीजों की जांच की गई। इनमें 125 मरीज बुखार से पीड़ित थे। मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक परामर्श और उपचार उपलब्ध कराया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

फिजिशियन डॉ. पवन कुमार सिंह ने बताया कि मौसम में बदलाव के दौरान लोगों को स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षण होने पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। पर्याप्त पानी पीने, साफ-सफाई रखने और खानपान पर ध्यान देने की जरूरत है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed