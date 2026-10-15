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Maharajganj News: संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में पिपरा बाजार का दबदबा

Thu, 15 Oct 2026 02:25 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:25 AM IST
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Nizamuddin finished first and Raman second in the boys' running event.
चिउटहां। विकासखंड सिसवा के बेलभरिया संकुल की संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता पीएम श्री प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय पिपरा बाजार में आयोजित हुई। इसमें बेसिक शिक्षा परिषद के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में पिपरा बाजार के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया।
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दौड़ के बालक वर्ग में निजामुद्दीन प्रथम और रमन द्वितीय रहे। बालिका वर्ग में परी प्रथम और परिधि द्वितीय स्थान पर रहीं। 200 मीटर दौड़ में फैजान प्रथम और साहिल द्वितीय रहे। लंबी कूद में फैजान ने प्रथम और साहिल ने द्वितीय स्थान हासिल किया। कबड्डी में पिपरा बाजार की टीम प्रथम और प्राथमिक विद्यालय सुगौली की टीम द्वितीय रही। खो-खो में भी पिपरा बाजार प्रथम और सुगौली की टीम द्वितीय स्थान पर रही।
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