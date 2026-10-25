Maharajganj News: रेलवे ट्रैक पर मिला अधेड़ का क्षत-विक्षत शव

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फरेंदा। लेहड़ा क्षेत्र में शनिवार शाम बृजमनगंज-आनंदनगर रेलखंड पर बरगाहपुर इंटर कॉलेज के सामने रेलवे ट्रैक पर एक अधेड़ का क्षत-विक्षत शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी।जानकारी के अनुसार, लेहड़ा स्टेशन के पश्चिम पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज के सामने मालगाड़ी से कटकर एक व्यक्ति की मौत होने की सूचना स्टेशन कर्मचारी ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब 65 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया। हादसे में उसका सिर धड़ से अलग हो गया था। थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा ने बताया कि शव की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। संवाद