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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Heavy vehicles are banned from 7 am to 7 pm for the PET exam.

Maharajganj News: पीईटी परीक्षा को लेकर सुबह सात से शाम सात बजे तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध

Sun, 25 Oct 2026 02:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:07 AM IST
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Heavy vehicles are banned from 7 am to 7 pm for the PET exam.
महराजगंज। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) को सकुशल और जाममुक्त संपन्न कराने के लिए रविवार को नगर में भारी और व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक नो-एंट्री लागू रहेगी। इस दौरान चार स्थानों पर वाहनों का डायवर्जन किया जाएगा।
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यातायात निरीक्षक अरुणेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पीईटी की लिखित परीक्षा छह केंद्रों पर दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है।
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सिंदुरिया, शिकारपुर, झनझनपुर और पकड़ी चौकी के पास डायवर्जन रहेगा। इन मार्गों से भारी और व्यावसायिक वाहनों को नगर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि, आपातकालीन सेवाओं और रोडवेज बसों के संचालन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।
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यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित डायवर्जन का पालन करने की अपील की है, ताकि परीक्षार्थियों को केंद्रों तक पहुंचने में परेशानी न हो और यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।
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