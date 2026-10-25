Maharajganj News: पीईटी परीक्षा को लेकर सुबह सात से शाम सात बजे तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध

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यातायात निरीक्षक अरुणेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पीईटी की लिखित परीक्षा छह केंद्रों पर दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है।सिंदुरिया, शिकारपुर, झनझनपुर और पकड़ी चौकी के पास डायवर्जन रहेगा। इन मार्गों से भारी और व्यावसायिक वाहनों को नगर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि, आपातकालीन सेवाओं और रोडवेज बसों के संचालन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित डायवर्जन का पालन करने की अपील की है, ताकि परीक्षार्थियों को केंद्रों तक पहुंचने में परेशानी न हो और यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।