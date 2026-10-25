Maharajganj News: आठ दिन तक नहीं पहुंची वन विभाग की टीम, लोगों ने खुद पकड़ा अजगर
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:04 AM IST
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:04 AM IST
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नौतनवां। नगर के जयप्रकाश नगर वार्ड में आठ दिनों से विशालकाय अजगर दिखने से लोगों में दहशत का माहौल था। इसकी सूचना वन विभाग को देने के बावजूद टीम के मौके पर नहीं पहुंचने से परेशान लोगों ने शनिवार सुबह खुद ही अजगर को पकड़ लिया। बाद में मौके पर पहुंचे वनकर्मियों को उसे सुरक्षित सौंप दिया गया।
जानकारी के अनुसार, नगर पालिका परिषद नौतनवां के जयप्रकाश नगर वार्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बाउंड्री से लेकर गांधी आश्रम के पास स्थित शौचालय के आसपास पिछले आठ दिनों से अजगर दिखाई दे रहा था। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी थी, लेकिन आरोप है कि टीम मौके पर नहीं पहुंची। इससे वार्ड के लोगों में भय बना हुआ था।
शनिवार सुबह एक बार फिर अजगर दिखाई देने पर इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इस पर स्थानीय निवासी सुदेश त्रिपाठी और गौतम जोशी ने अन्य लोगों की मदद से अजगर को पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। कुछ देर बाद मौके पर पहुंचे दो वनकर्मियों को स्थानीय लोगों ने अजगर सौंप दिया।
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वन क्षेत्राधिकारी उत्तरी चौक रेंज रवींद्र प्रताप सिंह के अनुसार पकड़े गए अजगर को नदी किनारे छोड़ दिया गया। अजगर के पकड़े जाने के बाद वार्ड के लोगों ने राहत की सांस ली।
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जानकारी के अनुसार, नगर पालिका परिषद नौतनवां के जयप्रकाश नगर वार्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बाउंड्री से लेकर गांधी आश्रम के पास स्थित शौचालय के आसपास पिछले आठ दिनों से अजगर दिखाई दे रहा था। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी थी, लेकिन आरोप है कि टीम मौके पर नहीं पहुंची। इससे वार्ड के लोगों में भय बना हुआ था।
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शनिवार सुबह एक बार फिर अजगर दिखाई देने पर इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इस पर स्थानीय निवासी सुदेश त्रिपाठी और गौतम जोशी ने अन्य लोगों की मदद से अजगर को पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। कुछ देर बाद मौके पर पहुंचे दो वनकर्मियों को स्थानीय लोगों ने अजगर सौंप दिया।
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वन क्षेत्राधिकारी उत्तरी चौक रेंज रवींद्र प्रताप सिंह के अनुसार पकड़े गए अजगर को नदी किनारे छोड़ दिया गया। अजगर के पकड़े जाने के बाद वार्ड के लोगों ने राहत की सांस ली।