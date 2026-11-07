Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Motorcyclist critically injured in collision with an auto-rickshaw; referred elsewhere after initial treatment.

Maharajganj News: ऑटो की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर, प्राथमिक उपचार के बाद रेफर

Sat, 07 Nov 2026 02:25 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:25 AM IST
विज्ञापन
Motorcyclist critically injured in collision with an auto-rickshaw; referred elsewhere after initial treatment.
नौतनवा। स्थानीय कस्बे में गांधी चौक के पास शुक्रवार सुबह पेट्रोल पंप के सामने ऑटो की चपेट में आने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे खनुआ तिराहा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने रेफर कर दिया। फिलहाल उसका सिद्धार्थनगर जिले के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, वाल्मीकि नगर वार्ड निवासी मो. अमान शुक्रवार सुबह बाइक से सोनौली जा रहा था। गांधी चौक से पहले स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंचते ही एक ऑटो चालक ने अचानक वाहन मोड़ दिया। इससे बाइक अनियंत्रित होकर ऑटो से टकरा गई और अमान गंभीर रूप से घायल हो गया।
विज्ञापन

हादसे के बाद मौके पर जुटे स्थानीय लोगों ने घायल युवक को आनन-फानन में खनुआ तिराहा स्थित निजी अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिली है। ऑटो को कब्जे में ले लिया गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed