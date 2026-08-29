Maharajganj News: अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल अधेड़ की इलाज के दौरान मौत

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जानकारी के अनुसार भिटौली थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत परसिया, टोला बरगदहिया निवासी पशुपतिनाथ पांडेय (55) बृहस्पतिवार को दिन में लगभग 4 बजे किसी काम से अगया पुल से नहर की पटरी होकर बाइक से अमवा भैंसी की तरफ जा रहे थे। वह जैसे ही अमवा भैंसी के सिवान में पहुंचे, उधर से गुजर रहे किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दिया। हादसे के बाद वह गंभीर रूप से घायल होकर वे वहीं गिर पड़े।घटना के थोड़ी देर बाद आते-जाते राहगीरों की नजर जब उन पर पड़ी तो शोर मचाया। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना पर परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय लोगों के सहयोग से उन्हें जिला चिकित्सालय। चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेज दिया लेकिन परिजन गोरखपुर के एक निजी अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान बृहस्पतिवार को ही रात लगभग 10 बजे उनकी मौत हो गई।शुक्रवार सुबह लगभग 6 बजे उनका शव घर लाया गया। बगैर पोस्टमार्टम कराए उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।